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هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة .. وتحذير!

18
MAY
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الثلثاء، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية مما يؤدي إلى الشعور بالحر الشديد، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. وجاء في النشرة الآتي:

 
الحال العامة: موجة حر تصيب بلدان الحوض الشرقي للمتوسط نتيجة كتل هوائية حارة وجافة مصدرها الخليج العربي وشمال أفريقيا مع درجات حرارة تفوق معدلاتها القصوى لشهر أيار بـ10 درجات تقريبا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل حيث تنحسر تدريجيا.
ملاحظة: نحذر من اندلاع الحرائق و ننصح بالاكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر. معدل الحرارة لشهر أيار هو بين 18 و27 درجة على الساحل.
 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: صاف وحار مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح احيانا مما يؤدي إلى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
الثلثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية مما يؤدي إلى الشعور بالحر الشديد كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
الأربعاء: صاف إلى قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة.
 
درجات الحرارة على الساحل من 21 إلى 39 درجة، في الجبال من 23 إلى 36 درجة وفي الداخل من 20 إلى 40 درجة.
 
الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كم/س.
 
الانقشاع: جيد إجمالا.
 
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و60%.
 
حال البحر: منخفض إلى متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 22°م.
 
 
الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
 
ساعة شروق الشمس: 5,37 ساعة غروب الشمس: 19,34.
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