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وزارة الزراعة تضبط لحوماً فاسدة وتقفل ملحمتين ومزرعة أبقار بالشمع الأحمر في البقاع

18
MAY
2020
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قامت الضابطة الصحية البيطرية في وزارة الزراعة بضبط لحوم فاسدة في منطقة قب الياس في البقاع الأوسط، داخل ملحمة تعود للمدعو خ. م.، وذلك بعد توفر معلومات عن وجود لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه وبعد التحقيق من مصدر اللحوم و بناء لإشارة المدعي العام في البقاع، جرى استدعاء جميع المتورطين وسوقهم الى مكتب امن الدولة، وجرى إقفال الملحمة بالشمع الأحمر.

كما تم في هذ السياق، وبمؤازرة جهاز أمن الدولة مداهمة مزرعة لتربية الأبقار الحلوب في منطقة غزة في البقاع الغربي لذبح احدى الأبقار المريضة التي بينت الفحوصات المخبرية عدم صلاحية لحومها للإستهلاك البشري، وبناء لإشارة المدعي العام في البقاع تم تلف اللحوم، وإفال ملحمة تسوق اللحم الفاسد، وتوقيف جميع المتورطين وسوقهم الى مكتب امن الدولة في صغبين للتوسع في التحقيق.

 

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