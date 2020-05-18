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الكازينو يلتزم الإقفال ويتخوف من "تشريع" الألعاب غير الشرعية!

18
MAY
2020
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تبدي إدارة كازينو لبنان استغرابها الشديد بعد إستثناء الكازينو من معاودة نشاطه بحسب التعميم الصادر أمس حول تعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية و التي كانت محددة في ١١ ايار ٢٠٢٠، على الرغم من أن الادارة تلتزم بكل اجراءات الوقاية الصارمة لمنع إنتشار الفيروس. وتلفت الادارة إلى أنها وبالرغم من جهوزيتها الوقائية الكاملة، ستلتزم بهذا القرار ولن تقف عائقاً أمام خطة ضبط كورونا باعتبارها هماً وطنياً.

كما تستغرب ادارة كازينو لبنان شمول قرار وزارة الداخلية المحال المخالفة للقانون ولإمتياز كازينو لبنان على انها محال للميسر ما يشكل اعترافاً بالواقع المزمن والمجحف بحق الكازينو والمستمر منذ سنوات والمرتكز الى تقاعس الدولة عن الالتزام بموجباتها بالاستناد الى الملحق التعديلي الموقع سنة 2007 والذي بموجبه التزمت الدولة اللبنانية بإقفال كل محلات الميسر المخالفة، ولم يحصل هذا الامر حتى تاريخه.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة الالتزام بقرار الإقفال، تبدي تخوّفها من تعزيز الواقع غير القانوني بالابقاء على نشاط هذه الالعاب المخالفة للإمتياز الممنوح للكازينو بموجب قانون.

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