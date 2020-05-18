عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 أيار 2020

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الديار: البلاد تعود الى الحياة اليوم... وعين «الكورونا» على بلدات عكار

القطاع المصرفي والمصرف المركزي «طبقان رئيسيان» على طاولة «صندوق النقد»

نداء الوطن: تعيينات "بلا آلية"... دياب "يُطنّش" الأرثوذكس وباسيل يريد رئاسة "مجلس الخدمة"

8 آذار تدير "تفليسـة العهد"... وكلمة السرّ "السوق المشرقية"



الأخبار: سطو على كنوز البحر

أبعِدوا سلامة عن المفاوضات

مزرعة مصرف لبنان: تهريب دولارات أيام العطلة!

عدّاد «كورونا» يحلّق: لبنان نحو «مناعة القطيع»؟



اللواء: حكومة المائة يوم: إخفاق في الأسعار والدولار والكهرباء!

إعادة فتح البلد عشية عيد الفطر.. وتلويح أرثوذكسي بالإنسحاب من الحكومة



النهار: "البلد مفتوح" على الاشتباك مع المصارف إنهاء العام الدراسي يفجّر الأزمة التربوية

الجمهورية: صرخة مارونية- أرثوذكسية ضد الغبن



l'orient le jour: Bassil se pose – encore – en champion de la lutte contre la corruption



the daily star: Diab: Lebanon to partially reopen Monday