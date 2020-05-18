عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 أيار 2020

الديار: البلاد تعود الى الحياة اليوم... وعين «الكورونا» على بلدات عكار
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نداء الوطن: تعيينات "بلا آلية"... دياب "يُطنّش" الأرثوذكس وباسيل يريد رئاسة "مجلس الخدمة"
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l'orient le jour: Bassil se pose – encore – en champion de la lutte contre la corruption
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