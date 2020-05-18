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أسرار الصحف ليوم الأثنين 18 أيار 2020

18
MAY
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لفتت مصادر سياسية إلى أن رئيس تيار سياسي كبير حكمت علاقته بمرجع نيابي كبير توترات مستمرّة تعمّد للمرة الأولى في مؤتمر صحافي الإشارة إلى التفاهم مع هذا المرجع في قضية حساسة وتجنّب تسمية أي من خصومه الذين غمز من مواقفهم بينما حيّد بعضهم بطريقة ضمنية متحدثاً عن مدّ اليد للجميع.


كواليس

قالت مصادر أوروبية إن الشكل الذي ستنتهي عليه قضية المشتقات النفطية الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا في ظل ممانعة أميركية شديدة ترجمتها تهديدات ونشر سفن حربية ستقرّر شكل العلاقات المقبل في القضايا الإقليمية التي تشكل خطوط التماس في المنطقة في الخليج واليمن والعراق وسورية ولبنان.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تتهم أوساط مصرفية مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني بأنه يُظهر من خلال مواقفه في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي رغبةً بالتسلط على المصارف، ولا يخلو الحديث في المجالس الخاصة من الإشارة إلى طموح بيفاني بموقع حاكم مصرف لبنان.

 

أبلغ أكثر من سفير رئيس الحكومة بضرورة إصدار التشكيلات القضائية فوراً، وللغاية نفسها شدد سفراء أمام وزيرة العدل على وجوب إصدار هذه التشكيلات لانعكاس ذلك على موقف المجتمع الدولي تجاه لبنان.

 

دخل مرجع روحي في مدينة صيدا للمرة الأولى على خط معالجة أزمة مستفحلة بين جمعية عريقة وموظفيها بعدما لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر عدة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يُبدي قطب سياسي في مجالسه الخاصة تشاؤماً من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في لبنان، وتداعياتها السلبية على عدد من القيادات التي تصدرت المشهد السياسي منذ انتهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق الطائف!


لغز
أدّت المواقف الأخيرة لرئيس الحكومة إلى تجميد مساعي ترطيب الأجواء مع نادي رؤساء الحكومات السابقين وتهدئة أجواء التوتر بين الطرفين!

 

 

 

 

 

 

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