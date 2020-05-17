خلال الجولة على المحجورين... تم تسطير مخالفة بحالة غير ملتزمة!

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تفقد اليوم، رئيس طبابة قضاء صور رئيس لجنة الأمن الصحي في وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور الدكتور وسام غزال ومدير الوحدة في الاتحاد مرتضى مهنا، بمواكبة من الصليب الأحمر اللبناني ودورية من مكتب أمن الدولة في صور، المواطنين المحجورين، في بلدات: برج رحال، ديرقانون النهر، بافلاي، يانوح، وادي جيلو والبرج الشمالي.



ودعوا الملتزمين بالحجر إلى "ضرورة التقيد بالإرشادات والتوجيهات الصحية المتبعة، والالتزام بالحجر المنزلي"، منبهين من أن "أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".



وأثناء الجولة التفقدية، تم تسطير محضر بحالة، لمخالفتها قرار إلزامية الحجر الصحي، على أن تتم متابعتها من قبل السلطات القضائية والأمنية.