طيران العدو خرق الأجواء في الجنوب

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 17/5/2020 الساعة 6,00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 9,10 من فوق بلدة رميش.



وعند الساعة 8,55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14,15 من فوق بلدة كفركلا.



وعند الساعة 10,30، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 11,10 من فوق بلدة علما الشعب.