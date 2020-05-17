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نتيجة الفحص الثاني لطبيبة الأمراض الجرثومية في القبيات سلبية... بانتظار النتيجة الثالثة!

17
MAY
2020
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أعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات، في بيان بعد اجتماع عقدته لبحث المستجدات المتصلة بفيروس كورونا المستجد، أنها تبلغت بأن "فحص الpcr الثاني الذي أجري للدكتورة ج.ح، جاء سلبيا، وأن ثمة فحصا ثالثا أخضعت له لتأكيد النتيجة، ونرجو أن يكون سلبيا"، موجهة "تحية تقدير للدكتورة ج.ح، نظرا لجهودها الكبيرة في مكافحة وباء كورونا، راجين لها دوام الصحة والعافية".

أضافت في بيانها: "بانتظار ذلك، سيتم غدا أخذ عينات لفحص الpcr للطاقم الطبي والتمريضي والعاملين في مستشفى سيدة السلام في القبيات، لكون الدكتورة ج.ح هي من عداد طاقمها الطبي. وستبقى اجتماعات الخلية مفتوحة، لذلك، ونظرا للوضع المستجد ولارتفاع عدد الإصابات في عكار بشكل ملحوظ، نتمنى، بدافع المسؤولية على الجميع، تحاشي الاختلاط الاجتماعي ووقف الزيارات كليا والالتزام المطلق بوضع الكمامات عند الخروج من المنزل وتفادي الخروج غير الضروري". 
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