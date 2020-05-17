حالات كورونا جديدة في برجا!

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أعلنت اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا، أن "الحالات الخمس المنتظر التأكد من نتائج فحصها، جاءت نتيجتها سلبية"، وأن اللجنة "تنتظر نتائج فحوصات الأشخاص ال 48، التي أجريت أمس".



وأكدت في تقريرها ال48، أنها تتابع الأشخاص "الذين أجريت لهم فحوصات لناحية التأكد من إلتزامهم بالحجر المنزلي، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الإلتزام الجاد بالحجر".



وأشارت إلى ان عدد "الحالات المثبتة مخبريا 2، وتنتظر إعادة فحص هاتين الحالتين".



وتمنت اللجنة على "أهالي برجا بشكل عام، الإلتزام بقرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع".