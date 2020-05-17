مستشفى الحريري: ١٠ حالات ايجابية... وهذه هي التفاصيل!

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أصدر مستشفى رفيق الحريري التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 جاء فيه:



- أجرى المستشفى 369 فحصا مخبريا:

من أصل 219 فحص جاءت 10 نتائج ايجابية، منها اعادة ل 9 فحوصات تأكدت إصابتها بالفيروس وإصابة واحدة جديدة.

استقبل المستشفى مسحا قامت به وزارة الصحة ل 150 من العمال الأجانب المخالطين، أجريت لهم الفحوصات وسجلت من بينهم 17 حالة ايجابية.

- بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 27 إصابة.

- تم استقبال 27 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

- تماثلت 4 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة عوارض المرض.



- بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 177 حالة شفاء.

- إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.