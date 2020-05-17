تدابير سير في محلة ميرنا الشالوحي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:



"سيقوم فريق عمل عائد لشركة كهرباء لبنان، بأعمال تصليح عطل طارئ على الشبكة في محلة ميرنا الشالوحي- مقابل حلويات "البابا"- على المستديرة الترابية التي تفصل بين المسلكين الشرقي والغربي، وذلك اعتبارا من الساعة 8.00 من تاريخ 18/5/2020 وحتى الانتهاء، مع العلم انه سيتم أخذ مسرب واحد من المسلك الغربي.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور".