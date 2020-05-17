ما مصير المخالطين للطبيبة المصابة بكورونا في مستشفى القبيات؟

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أوضح عضو خلية الأزمة في القبيات الخوري نسيم قسطون، عبر صفحته على ال"فايس بوك"، أن طبيبة الأمراض الجرثومية في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا الدكتورة "ج. ح"، والتي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كانت قد حضرت للعمل أيضا في مستشفى سيدة السلام في القبيات يوم الخميس الفائت "الأمر الذي استدعى من ادارة المستشفى اتخاذ التدابير اللازمة، لجهة إعداد لوائح بالمحتكين بها، وإلزام جميع المخالطين بالحجر الوقائي، إلى حين ظهور نتائج فحوصات الPCR التي سيخضعون لها سريعا".



وأعلن "أن اجتماعا لخلية الأزمة في بلدية القبيات، سيعقد مساء اليوم، لاتخاذ كل التدابير الواجبة، وخاصة لجهة تأمين فحوصات ال pcr للمعنيين ولسواهم إن أمكن، وهو ما تعمل عليه اللجنة الطبية منذ الصباح، وهي على تواصل دائم مع كل المرجعيات المختصة، وكذلك ستبقى اجتماعاتها كما اجتماعات خلية الأزمة مفتوحة نظرا للوضع المستجد".



وختم راجيا "من الجميع، وحتى إشعار آخر، تحاشي الاختلاط الاجتماعي، ووقف الزيارات كليا، والالتزام المطلق بوضع الكمامات عند الخروج من المنزل وتفادي الخروج غير الضروري".