الناطق باسم اليونيفيل: فنحنا تحقيقا باطلاق النار على الراعي

A + A -

أعلن الناطق باسم قوات اليونيفيل الدولية اندريا تيننتي، أن القوات الدولية فتحت تحقيقا في حادث إطلاق النار على راع في محيط منطقة كفرشوبا، و"توجهت إلى المنطقة لتحديد ظروف الحادث ومكانه، بما في ذلك الإشارة إلى الخط الأزرق"، مؤكدا أن جنود اليونيفيل في المنطقة سمعوا اطلاق النار. وإذ أشار إلى أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول "بدأ اتصالاته مع الأطراف وحثهم على ممارسة ضبط النفس"، أكد أن "الوضع في المنطقة الآن هادئ".



جاء ذلك في تصريح أدلى به تيننتي ل"الوكالة الوطنية للإعلام"، وقال فيها: "أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل اليوم أن شخصا- ذكر انه عبر الخط الأزرق في محيط منطقة كفر شوبا- تعرض لاطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة. وقد أخذ الجيش الإسرائيلي هذا الشخص إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا للسلطات المحلية اللبنانية، فإن هذا الشخص هو راعٍ من أصل سوري.

وعلى الفور بدأ رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اتصالاته مع الأطراف وحثهم على ممارسة ضبط النفس.

هذا وسمع جنود اليونيفيل في المنطقة اطلاق النار.

وقد فتحت اليونيفيل تحقيقا، وتوجهت إلى المنطقة لتحديد ظروف الحادث ومكانه، بما في ذلك الإشارة إلى الخط الأزرق.

والوضع في المنطقة الآن هادئ".