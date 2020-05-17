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خبر مقلق من بلدة جديدة القيطع عكّار.. ارتفاع كبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا

17
MAY
2020
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ارتفعت الحالة الوبائية في شكل مقلق في بلدة جديدة القيطع - عكار، حيث تبين بنتائج الفحوص المخبرية التي أجراها فريق طبي وتمريضي من مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، أن 17 حالة أتت نتيجتها إيجابية من اصل 124 عينة تم اخذها، الامر الذي رتب حالا من الاستنفار الصحي العام في المحافظة وعلى صعيد وزارة الصحة.

وتعمل سيارات الصليب الاحمر على نقل الحالات المصابة في بلدة جديدة القيطع، للحجر في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.

وخضعت طبيبة الامراض الجرثومية في المستشفى المذكور الدكتورة ج.ح، لفحص الpcr وأتت نتيجتها إيجابية أيضا، الامر الذي استدعى أخذ عينات لكل الطاقم التمريضي والمخالطين لها.

إشارة الى أن رئيسة دائرة الترصد الوبائي في وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن ستصل عصرا الى مستشفى حلبا الحكومي لمتابعة الامور ميدانيا.

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