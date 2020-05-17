لبنان مقبل على أسبوع شديد الحرارة

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أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان موجة حر تصيب بلدان الحوض الشرقي للمتوسّط من جنوب شرق ايطاليا مرورا باليونان وتركيا وسوريا ولبنان نتيجة كتل هوائية حارة وجافة مصدرها الخليج العربي وشمال افريقيا مع درجات حرارة تفوق معدلاتها القصوى لشهر ايار ب ١٠ درجات تقريبا وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل .

وحذرت من اندلاع الحرائق و ننصح بالاكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر، واوضحت بأن معدل الحرارة لشهر أيار هو بين ١٨ و ٢٧ درجة على الساحل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة احيانا خاصة في الجنوب ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية..

الإثنين: صاف وحار مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح احيانا ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء: مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.