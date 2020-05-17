المواطنين نجوا من 100 ألف يورو ونحو 25 ألف دولار مزيّفة

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

توافرت معلومات مؤكّدة لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام أحد الأشخاص بالتخطيط لضخ كميات كبيرة من العملة المزيّفة في السّوق اللّبنانية.

نتيجةً للإستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات الشّعبة، تمكّنت من تحديد كامل هويّة المشتبه به، ويُدعى:

- ج. ب. (مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم الاحتيال وترويج العملة المزيّفة.

بتاريخ 13/5/2020، وبعد عملية رصدٍ ومراقبة دقيقة، نّفذت قوة خاصة من الشّعبة كميناً محكماً في محلة طريق المطار، أسفر عن توقيفه. وضُبط بحوزته مبلغ /8250/ دولاراً أميركياً مزيّفة.

بمداهمة منزله في محلة حيّ السلّم – الضاحية الجنوبية، تم ضبط حقيبة بداخلها كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيّفة، وهي عبارة عن /100.000/ يورو و /16.600/ دولاراً أميركياً.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وأنه يستحصل على العملة المزيّفة من إحدى البلدات البقاعية، ليقوم بترويجها في السوق اللبنانية.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.