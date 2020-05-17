وزير الصحة: أصبح لدينا مناعة صحية ووطنية ضد "كورونا"

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شدد وزير الصحة العامة حمد حسن خلال جولة تفقدية في المستشفيين الحكوميين في راشيا وحاصبيا على أن "فيروس كورونا ضج العالم أجمع ودحر إقتصاد الدول الكبرى لكن نحن رفعنا من جهوزية المستشفيات الحكومية وأصبح لدينا مناعة صحية ووطنية على اعلى المستويات ضد الفيروس".

ودعا الى "إرتداء الكمامة في كل الأوقات"، مشيراً الى أن "اذا أصبح لدينا مناعة تدريجية على فيروس كورونا فهذا أمر جيد والمطلوب حاليا الالتزام بالتعبئة العامة والتدرج بالحياة رويداً رويداً للعودة الى حياتنا الطبيعي".

واعتبر أن "لا يمكننا الانتقال من الاقفال الى الحياة الطبيعية الا بمرحلة انتقالية التي نعيشها حاليا".