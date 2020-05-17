الدولار سيهبط: الذين اشتروا على سعر 2200 و2300 قرروا البيع بعد معرفتهم بهبوط الدولار

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سيهبط سعر الدولار الاميركي في لبنان لان كمية الاموال بين ايدي اللبنانيين باتت 85% بالليرة اللبنانية و15 بالمئة بالدولار، منها 10% محتجز موجود في مصرف لبنان والمصارف.

وبالتالي، باتت كمية الليرة اللبناينة بحجم كبير ولم يعد بإمكان الحاضنة الاحتفاط بها، ولأنهم اشتروا الليرة على 2200 و3300 ووصل سعر الدولار الى 5000 ثم 4000 قام الذين اشتروا الدولار سابقا على سعر 2200 ببدء البيع. والبيع سيستمر والدولار سيهبط في الايام المقبلة مع ترك حرية صرف الدولار كما يطلب الشارع والاسواق. ويبدو ان هنالك اقبالاً على بيع الدولار والحصول على كمية كبيرة من الليرة اللبنانية لان الاسواق اللبنانية ستستعيد حركتها بالليرة اللبناينة وليس بالدولار.

كما ان الدولار لن يبقى على سعر 4400 ليرة بل سينخفض لان عملية الصرف ستكون حرة. وإذّاك سيقوم هناك كثيرون ممن يملكون الدولار ببيع وتحقيق ثروة من خلال بيع الدولار والحصول على كميات كبيرة من الليرة اللبناينة .

كما ان تحويلات داخل المصارف جاءتها طلبات كثيرة من زبائن لتحويل الدولارات التي اشتروها الى الليرة لبنانية.

ووفق معلومات الديار، فان الدولار ستهبط قيمته في حين ان الليرة اللبنانية ستستعيد سعر 3000 ليرة للدولار الواحد. واذا تم تحويل اموال ضخمة من المصارف الخليجية والسعودية وقطر وابو ظبي والكويت وغيرها وتم تحويلها الى بيروت لتكون بالليرة اللبنانية بدل الدرهم والريال، فإن ذلك سيؤدي الى هبوط الدولار هبوطا هاما وكبيراً ويكون سعر الدولار بين 2500 الى 3000 ليرة.