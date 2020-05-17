عناوين الصحف ليوم الأحد 17 أيار 2020

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النهار: تقويم الاحتواء اليوم: حجم الإصابات والاختناق التجاري

الديار: الدولار سيهبط لأن الذين اشتروا على سعر 2200 و2300 قرروا البيع لتحقيق الأرباح بعد معرفتهم بهبوط الدولار

الإغلاق التام لأربعة أيام أدى الى اختناق اللبنانيين واقتصادهم وخسائر بالملايين

الكورونا تحارَب طبياً وبشكل خاص بالأدوية وليس بالشلل التام والاختناق الكامل



الأنباء الكويتية: التمديد «مصلحة سياسية» للحكومة وليست «كورونية» فحسب خوفاً من عودة المحتجين إلى الشوارع بزخم أشد

الإغلاق بين التمديد والتخفيف اليوم..ولبنان مستعد لتعويم الليرة





الشرق الأوسط: لبنان ينزلق نحو «تصريف الأعمال» مع موالاة مفككة ومعارضة مبعثرة