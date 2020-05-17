الجيش اللبناني يفكك شبكة لتحويل الأموال إلى الخارج لصالح أحد الإرهابيين

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أوقفت استخبارات الجيش اللبناني 16 شخصاً لبنانياً وسورياً قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة، وسط حملة لبنانية واسعة لملاحقة الصيارفة والمتلاعبين بأسعار العملة الوطنية والتهريب عبر الحدود.



وأعلنت قيادة الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه أنه «من خلال متابعتها لأحد ملفات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال بصورة غير قانونية، والذي قام بإرسال حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد الإرهابيين».

وأضافت أنه «من خلال ما أدلى به من اعترافات حول طرق تحويله الأموال من لبنان توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية باستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة للتحويلات المالية».



وبعد تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن وجودهم، وبعملية نوعية دقيقة، «قامت قوة من مديرية المخابرات بتنفيذ مداهمات متزامنة في 12 منطقة لبنانية مختلفة، تمكنت خلالها من توقيف 16 شخصاً (13 سورياً و3 لبنانيين)، وضبطت الحواسيب والأجهزة الخليوية المستخدمة من قبلهم في عمليات التحويل، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة».



وأشارت قيادة الجيش إلى أنه «لا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقية المتورطين».