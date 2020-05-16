مستشفى الحريري: 6 نتائج إيجابية من بين 512 فحصا

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد Covid-19، تسجيل 6 إصابات جديدة، من بين 512 فحصا.

وجاء في التقرير:

- أجرى المستشفى 512 فحصا مخبرية: جاءت 6 نتائج ايجابية وباقي الفحوصات سلبية.

- بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 21 إصابة.

- تم استقبال 15 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

- لا تسجيل لحالات شفاء جديدة، ليبقى مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه، 173 حالة شفاء.

- إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وأشار المستشفى في ختام تقريره إلى أن "مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 897961-76".