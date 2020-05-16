هذا هو عدد الإصابات بكورونا على متن رحلات أكرا وكينشاسا وفرانكفورت وجنوب السودان

A + A -

أعلنت وزارة الصحة العامة، نتائج الفحوصات، التي أجريت على متن رحلات وصلت في سياق المرحلة الثالثة، من إعادة المغتربين، وشملت 760 عائدا، على متن طائرات عادية، و11 عائدا على متن طائرات خاصة.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

- 4 حالات مصابة بـCOVID-19، على متن الرحلة، التي وصلت من أكرا.

- 3 حالات إيجابية، على متن الرحلة، التي وصلت من كينشاسا.

- تسجيل حالة إيجابية على متن الرحلة، التي وصلت من فرانكفورت.

- تسجيل حالة إيجابية على متن رحلة خاصة، وصلت من جنوب السودان.

- لم تسجل الرحلات التي وصلت من باريس وميلانو ومدريد ولندن، أي إصابات، وأتت الفحوصات كلها سلبية.

وعليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد، للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا، من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أية عوارض إلى المستشفى، لإعادة الفحص المخبري.