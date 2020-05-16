التوحيد العربي ينفي ما أورده أحد المواقع الإلكترونية عن الوزير وهاب

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صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي التوضيح التالي:

تؤكد أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في توضيح لها أن هناك خطأ في الشكل والمضمون حول ما نشره احد المواقع الالكترونية من معلومات يزعم فيها أن رئيس الحكومة حسان دياب إستدعى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب، وكلّفه بتقديم إخبار بحق فؤاد السنيورة وسوكلين، موضحة أن الصحيح هو أن الوزير وهاب وضع الرئيس دياب بجو أنه سيتقدّم بإخبار يتعلق بموضوع سوكلين نتيجة الفروقات الكبيرة في أسعار الكلفة: ففي حين كانت تعالج النفايات سابقاً بكلفة ١٦٠ دولار أصبحت اليوم تكلّف ٥٩ دولار، وذلك بفرق تبلغ قيمته مليارين دولار عند مقارنة الأسعار منذ التسعينات وحتى اليوم.

وإذ ينفي البيان صحة ما أورده الموقع المذكور جملة وتفصيلاً، يؤكد أن الإخبار الذي سيقدّمه الوزير وهاب لا علاقة له بالرئيس السنيورة، داعياً وسائل الإعلام الى توخي الدقة والشفافية عند نقل المعلومات والإبتعاد عن رمي الشائعات وتلفيق الأخبار.