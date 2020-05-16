أول إصابة بكورونا لعاملة منزلية في هذه البلدة!

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أعلنت بلدية كوسبا - الكورة في بيان، أنه تم "تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في البلدة لعاملة منزلية، وهي موجودة منذ نهار الثلاثاء في مستشفى طرابلس الحكومي، وقد أبلغت البلدية وزارتي الصحة والداخلية. كما ستقوم اليوم بإجراء ثلاثة فحوص لأشخاص قد تخالطوا مع المصابة غير أصحاب المنزل الذين تعمل لديهم، والذين قد أجروا فحوصهم البارحة، وهم بانتظار النتيجة يوم غد، كما انهم في الحجر المنزلي الالزامي".

وطلبت البلدية من كل شخص قد تخالط مع المصابة أن يبلغها على الرقم 445744- 03 لكي تجري له الفحص، وتدعو الى ضرورة التزام المنازل.