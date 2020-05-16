"التخلص" من سلامه.. هل فعلاً فرنسا قالت ذلك؟!

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نفى مصدر رفيع في وزارة الخارجية الفرنسية لـ"المركزية"، ما نشر اليوم عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متمنيا عدم استخدام اسم باريس والمسؤول عن ملف سيدر السفير بيار دوكان في اطار تصفية حسابات خاصة تؤدي حتما الى مزيد من تدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان. واضاف المصدر ان باريس تحرص على استقرار ومساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. واستغرب الحديث عن تقرير لا اساس ولا وجود له لدى الخارجية الفرنسية.

وكانت صحيفة "الأخبار" نشرت اليوم مقالا نقلاً عن تقرير ورد الى وزارة الخارجية اللبنانية ، يشير الى ان السفير بيار دوكان دعا في اجتماع في وزارة الخارجية الفرنسية الى "التخلّص" من حاكم مصرف لبنان.