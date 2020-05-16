الخنفساء البرونزية وصلت الى عكار، فهل من داعٍ للخوف ؟

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الخنفساء البرونزية

Family: Carabidae

Genus: Amara

Species: Amara aenea

الطول: أقل من ١ سنتم

تمر هذه الحشرة بعدة أطوار يكتمل نموها في الخريف، لتخرج ربيعاً مع تحول الطقس نحو الدفئ، هي من الحشرات الهامة جدا في المكافحة البيولوجية للآفات الزراعية، فالحشرة

البالغة تأكل الحشرات الأخرى ويرقاتها، فضلاً عن انها تتغذى على بذور الأعشاب مما يؤدي الى مكافحة هذه الأعشاب قبل نموها لمستوى يصعب السيطرة عليه.

اي بمعنى أنها ليست بآفة بل على العكس تماماً.

تنجذب هذه الحشرات للضوء وتحوم حوله، لذلك فالأفضل تجنب ترك الانوار الخارجية مضاءة لتجنب ازعاجها.

لذلك لا داعي للخوف منها او مكافحتها بأي نوع من المبيدات وترك الطبيعة وشأنها، فقد تكون هذه الحشرة رحمة للمزراعين الذين لا يملكون ثمن المبيدات لمكافحة الآفات الزراعية.