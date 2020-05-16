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ابي رميا: على القضاء محاسبة الرؤوس المدبرة وعدم الاكتفاء بصغار الموظفين

16
MAY
2020
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في لقاء نظمته لجنة الشباب والرياضة في هيئة قضاء جبيل، اجتمع الكترونيا عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا بقطاع الشباب في التيار الوطني الحر.


واكد ابي رميا ان لبنان يمر باصعب مرحلة بتاريخه بسبب الكارثة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي نعيشها نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة تراكمت على مدى عشرات السنين، والتي ادت اليوم إلى اقفال العديد من المؤسسات والشركات، وعدم دفع الرواتب كاملة للموظفين وصولا إلى صرفهم من العمل، اضافة الى الارتفاع القياسي لسعر الدولار وما نتج عنه من غلاء للسلع الاستهلاكية، وأتت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة، لاسيما على الفئة الشبابية في المجتمع .


وتابع ابي رميا:" نأمل من هذه الحكومة التي كان لديها الجرأة باتخاذ قرار بعدم دفع سندات اليوروبوند للمحافظة على ودائع اللبنانيين في لبنان، والتي وضعت خطة اقتصادية بالرغم من بعض الملاحظات عليها، ان تقوم بدورها في حماية اللبنانيين من جشع بعض التجار وبعض الصيارفة الذين يستغلون وجع اللبنانيين لمراكمة ارباحهم.


واكد ابي رميا ان الانظار متوجهة اليوم نحو القضاء الذي لديه دور محوري في مكافحة التلاعب بسعر صرف الليرة، وفي ملفات اخرى تتعلق بمكافحة الفساد وصفقات مشبوهة، وآخرها قضية الفيول المغشوش، متمنيا ان لا تقتصر المحاسبة على صغار المسؤولين والموظفين، بل يجب ان تطال اعلى الهرم والرؤوس المدبرة.


وعلى الصعيد التشريعي، اشار ابي رميا ان سلة قوانين مكافحة الفساد تتابع سيرها في مجلس النواب حيث اقرت قسم منها اللجنة الفرعية التي يترأسها النائب ابراهيم كنعان، مثل قانون رفع السرية المصرفية والاثراء غير المشروع، ويتم حاليا دراسة قانون استرداد الاموال المنهوبة وقانون رفع الحصانات، ونأمل إرسالها سريعا إلى الهيئة العامة لاقرارها.


وشدد ابي رميا ان نواب التيار رفعوا اراديا السرية المصرفية عن كل حساباتهم المصرفية، متمنيا ان تحذو الكتل الاخرى هذا المنحى، لاسيما وان بعضها عبرت عن رغبتها برفع السرية المصرفية عن حسابات اعضائها انما توقف هذا الامر عند حدود االشعارات الاعلامية فقط.


وختم ابي رميا قائلا:" ان التيار الوطني الحر حمل تاريخيا هم السيادة والاستقلال، ومنذ عودة العماد عون الى لبنان اضيف اليه هم مكافحة الفساد من اجل التغيير والاصلاح في بلد اقل ما يقال فيه ان الفساد بنيوي ومتغلغل في كل مفاصل الدولة ويحتمي بالطائفية ويتمتع بغطاء سياسي."
واخيرا وعد ابي رميا شباب لبنان، من خلال شباب جبيل، بالعمل المستمر لبناء دولة خالية من الفساد تكون على قدر طموحاتهم واحلامهم.

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