موجة حارّة تضرب لبنان ..أبرز تفاصيلها وتحذيرات من عواقبها!

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إذاعة النور -

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن كتلاً هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية كما يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

رئيس المصلحة المناوب عبد الرحمن الزواوي تحدث لاذاعتنا عن موجة الحر المنتظرة مفصلاً : "نحن تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شمال افريقيا تؤدي الى موجة حر فوق لبنان والحوض الشرقي المتوسط ، درجات الحرارة بدأت بالارتفاع من الجمعة وتستمر اليوم وغداً بالارتفاع ، مع مرحلة جديدة وهي نسبة انخفاض نسبة الرطوبة ، وذلك نتيجة اتجاه الهواء شمالي شرقي بينما كان بالامس شمالي غربي ..

درجات الحرارة تصل الى 37 درجة على الساحل و 34 درجة على المرتفعات و 40 درجة بالمناطق الداخلية والاهم من ذلك هو انخفاض نسبة الرطوبة ابتداءاً من اليوم بعد الظهر وهذا ما يؤدي الى وجود عامل أساسي لتكوّن الحرائق.

نحذر من أن انخفاض الرطوبة تحت 30 بالمئة ودرجات حرارة مرتفعة بالمناطق الجبلية والحرجية فوق 34 درجة ، تحذير مهم بموضوع الحرائق خلال فترة يومين أو ثلاثة لأن درجات الحرارة ستستمر مرتفعة كل أيام الأسبوع وفوق معدلاتها الموسمية ب10 درجات.

وهذا ما سيستمر لحد نهاية الأسبوع القادم يوم الجمعة لحين ما تبدأ الحرارة بالانخفاض درجتين او ثلاثة نهار الجمعة القادم وتكون الاسبوع القادم ، -سبت وأحد- درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية لشهر أيار وهو 26 و27 درجة..

لذلك نحذّر من الحرائق ومن موجة غبار لن تكون قوية جداً ، لكن نحذر من يعاني من الربو والحساسية عدم الخروج من المنزل لأن وضع الغبار ووضع الحرارة بالوقت نفسه يكون مزعج جداً لمن يعانون من الحساسية وكذلك لكل الناس ، خاصة أننا في شهر صيام والأهم في هذه الفترة هو الإنتباه من الحرائق والإنتباه من الغبار والحرارة.. وخلال الليل أكثروا من شرب الماء ".







إذاعة النور