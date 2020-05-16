living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة المحررين ترد!

16
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الاتي: "من المؤسف أن يكون بعض وسائل التواصل قد تناول زيارة وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بتعليقات لا تنسجم مع ما تم تداوله في أثناء زيارتها لمجلس النقابة أمس، ولا تعكس مضمونه، رغم الايضاح الذي أصدرته الوزيرة لاحقا نافية ما نسب اليها من كلام. على انها - خلال زيارتها - أكدت حرصها على حرية الصحافة والاعلام، ورفض كل العقوبات السالبة للحرية، وسعيها الحثيث الى قانون عصري للاعلام، وتعزيز دور نقابة المحررين. كما الى توفير حزمة من الضمانات للعاملين في الاعلام. وان جو اللقاء كان ايجابيا، وطغت عليه روح الجدية والموضوعية. وان كل ما طرح من علامات استفهام حول كلام الوزيرة، وما تردد من استنتاجات كان في غير محله. فلا هي لوحت بسجن الصحافيين، ولا أعضاء مجلس النقابة هم في وارد القبول أصلا بهذا الكلام، لو قيل. وكان الافضل ألا ينشب هذا السجال الذي لا طائل منه، مع تسجيل احترام مجلس النقابة لوسائل الاعلام كافة اهتمامها بتغطية خبر اللقاء، وتسليط الضوء على ما تطرق اليه من نقاط ايجابية، والتعاون الذي أبدته وسائل الاعلام".

وتابع مجلس النقابة بيانه: "إن أعضاء مجلس النقابة حرصاء على مصالح الصحافيين والاعلاميين، وهم مؤتمنون على تراث الحرية والدفاع عنها، وعن حقوق الزميلات والزملاء، ويبذلون جهودا مضنية ومتواصلة في ظل هذه الاحوال الصعبة، وسيطرقون كل الابواب ويعتمدون كل الوسائل الممكنة، ليكون للصحافيين قانون عصري يحصن حريتهم، ويوفر لهم الحوافز والضمانات الاقتصادية والاجتماعية. وإن اجتماع الامس مع وزيرة الاعلام صب في هذا الاتجاه، وأخيرا لا بد من الاشارة الى أن حرية الصحافة لا تكون بتحوير الحقائق، وينبغي التنبه لهذا الامر صونا لآداب المهنة وصدقيتها وحماية للحرية نفسها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout