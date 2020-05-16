درغام وحسين: لانصاف عكار في التعيينات الادارية والافراج عن المشاريع الانمائية

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عقد عضوا تكتل "لبنان القوي" النائبان أسعد درغام ومصطفى علي حسين مؤتمرا صحافيا مشتركا في منزل درغام، للمطالبة بانصف عكار في التعيينات الادارية، وظائف الفئة الأولى والثانية، اضافة للمطالبة بتحقيق الانماء المتوازن عبر تنفيذ المشاريع الانمائية الملحة للمحافظة.

وشدد درغام على أن لقاء اليوم لمناقشة أوضاع محافظة عكار، والمطالبة برفع الظلم اللاحق بها ، تحديدا في ما يخص التعيينات في المواقع الإدارية (الفئة الأولى والثانية)، حيث تظهر الاحصاءات أن حصة عكار من التعيينات هي صفر % ، خصوصا بعد انتهاء ولاية المحافظ زياد شبيب في حين أن حصتها يجب أن لا تقل عن 10 مدراء في مختلف المؤسسات العامة والدوائر الحكومية.

لافتا الى "أننا مع التمثيل الصحيح وعدالته لجهة الكفاءة والتوزيع المناطقي والطائفي، إذ من غير المقبول شعور فئة من اللبنانيين بحرمانها وتهميشها فقط لأنها من عكار، أو لأنها من طائفة دون أخرى، مشددا على أنه "لايمكن الاستمرار في سياسة أن تكون عكار شريكة في الغرم وعند الغنم تسبعد، فقد قدمت عكار خيرة شبابها على مذبح الوطن ، ودفعت الكثير من التضحيات وهي تستحق الالتفات لواقعها".

وفند درغام بالأرقام حصة أبناء عكار في القوى والمؤسسات الأمنية، لافتا الى "أن 30 مركزا لرؤساء الأقسام في قوى الأمن الداخلي تستثني أبناء عكار، بالرغم من أنهم يشكلون غالبية العناصر في المؤسسة، والواقع ليس أفضل لدى مؤسسة الأمن العام، وأمن الدولة.

وقال:" نحن نفهم ان لا نحصل على جميع المراكز ، فلا تكون حصتنا 30 بل 15 أو 20 مثلا، أما أن يغيب أبناء عكار كليا فهذا ظلم كبير. لافتا الى أن الوحيدة التي أنصفت عكار بالتعيينات هي قيادة الجيش ومشكورة على هذا الأمر.

وتابع: نحن إذ أكدنا مرارا على رفض تهميش محافظة عكار، نشدد اليوم على أن أبناءنا ومن مختلف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية لا تنقصهم الكفاءات العلمية، واي تعيين لابن عكار من أي طائفة او حزب هو انجاز لأبناء عكار بمختلف مكوناتهم.

وتطرق درغام للواقع الانمائي في المحافظة، فشدد على أنه لم يعد بالامكان الاستمرار باقصاء المحافظة عبر اصدار المراسيم من دون وجود حصة وازنة لعكار، وهذا الأمر نضعه اليوم بعهدة فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس دياب إذ نأمل خيرا عبر التعاون والتنسيق القائم بينهما والذي أدى الى حلحلة الكثير من العقد. والمطلوب اليوم وضع حد للحرمان والتهميش، والسعي لتعميم ثقافة المواطنة، عبر اقرار المشاريع الرئيسة للمحافظة من مبنى السراي الحكومي، والجامعة اللبنانية، والأتوسترادات العامة، فلا يمكن أن نتكلم عن الانماء دون أن نتكلم عن المواصلات التي هي الأساس في انماء أي منطقة، وجلب الاستثمارات".

وأشار درغام الى أن "الأزمة الحالية عرت الواقع اللبناني بشكل عام، فبعد إنعدام فرص العمل وارتفاع نسب البطالة بات لزاما الالتفات الى الزراعة والصناعة وتشجيع القطاعات الانتاجية ودعم عكار في الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة اللبنانية، لكي يتحقق الانماء المتوازن بالفعل لا بالقول، خصوصا أن غالبية هذه المشاريع تم رصد الأموال اللازمة لها منذ سنوات وموجودة في المجالس المعنية فالى متى الابقاء عليها في الأدراج؟

كما تطرق درغام لموضوع فيروس كورونا، لافتا الى أن عكار سجلت لغاية اليوم 61 إصابة بفيروس كورونا، ويوم أمس إستقبلت 45 مغتربا يتم متابعتهم من قبل البلديات والمحافظ. ولكن هذا الأمر غير كافي إذ أن واقع مستشفى حلبا الحكومي صعب، وللغاية تم جمع حوالي 550 مليون ليرة، تسلمت منها إدارة المستشفى لغاية اليوم 300 مليون ليرة (إستخدمت في أشغال البنى التحتية والتجهز ) علما أن هذه مهمة مجلس الانماء والاعمار الذي نطالبه اليوم بالافراج عن الأموال المخصصة للمستشفى. والمبالغ المتبقية في عهدة خلية الأزمة حيث سيتم إنشاء بنك الدم وتشغيل قسم غسيل الكلى .

لافتا الى أن وزارة الصحة قدمت جهاز فحص الـPCR ، وجهازين تنفس، على أن تسنكمل باقي التجهيزات في أسرع وقت ممكن.

حسين

من جهته أشار النائب مصطفى علي حسين الى "انه منذ تأسيس دولة لبنان ومحافظة عكار غائبة كليا وهي الأكثر حرمانا على مختلف الأصعدة ، واذا تكلمنا عن الظلم اتهمونا بالشعبوية واذا تكلمنا عن حرمان الطائفة العلوية اتهمونا بالطائفية.

وتابع: ليعلم الجميع أن حقوقنا في معظم التعيينات والوظائف هي حقوق مكتسبة وليست منة ن أحد. مؤكدا ان لنا كامل الثقة بالرئيس عون والرئيس دياب، لجهة الايفاء بالوعود بان يكون لعكار حصة في هذا التعيينات ونطالبهم بأن يخلصوا القول والفعل على عكس كل الحكومات المتعاقبة وتحييد هذه التعيينات عن التجاذبات السياسية واعطاء كل ذي حق حقه.