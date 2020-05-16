في الضاحية، ختم مستودع أدوية تنظيف مغشوشة بالشمع الأحمر

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بياناً أعلنت فيه:

بتاريخ 12/5/2020، توافرت معلومات لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بتقليد مواد للتنظيف والغسيل بأسماء وماركات عالمية داخل أحد المستودعات في محلة حي السّلّم – الضاحية الجنوبية.

بناءً عليه، ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تم مداهمة المستودع بالتاريخ ذاته، حيث عُثر على كميّات كبيرة من مواد الغسيل المغشوشة والمخزّنة بطريقة سيّئة، إضافةً إلى كمية كبيرة من أكياس فارغة تحمل علامات تجارية عالمية، جرى ضبطها مع آلة كهربائية تُستخدم لتلحيم وختم الأكياس.

تم تسطير بلاغي بحث وتحرٍّ بحق كل من المشتبه بهما:

ع. ص. (مواليد 1991، لبناني)

س. غ. (مواليد 1973، لبناني)

خُتم المستودع بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء المختص، وأحيل الملف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق.