عناوين الصحف ليوم السبت 16 أيار 2020

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الأخبار

غطاء أميركي للحاكم

وزني يعلن الاستعداد لـ«تحرير» الليرة: استسلام مسبق لصندوق النقد

‫عدّاد كورونا: الخوف من المخالطين لا من الإصابات

‫وزير التربية يتّجه لتعليق العام الدراسي؟

‫شتاء أميركا الطويل: موجة وباء ثانية... أشدُّ فتكاً

البناء

الصحة تستعيد احتواء كورونا…وإجراءات منع التهريب تكشف محدوديّته والخلفيّة السياسيّة

الكاظمي أعدّ ملفاً للعلاقات الاقتصاديّة اللبنانيّة السوريّة العراقيّة فهل تلاقيه الحكومة؟

مصرف لبنان تحت المجهر في “شراء دولار المضاربة على الليرة” بدل العكس!

الديار

الخطة الجارية هدفها إزاحة رياض سلامة من حاكمية مصرف لبنان

تصريح ناري للنائب شامل روكز يصيب باسيل ويشكل احراجاً لعون

القطاع المصرفي وخسائره على طاولة «صندوق النقد» في اجتماع الاثنين

اللواء

سلامة يُشارك بالمفاوضات مع الصندوق.. وسعر الصرف على الطاولة

مكافحة التهريب على المحك.. والملاحقات المالية أسيرة الخلافات السياسية

الجمهورية

مآخذ بالجملة للصندوق: لقد فشلتم

التعبئة الشاقة

الصندوق: الكهرباء وهيكلة المصارف وتحريــر الليرة وتعديل الموازنة