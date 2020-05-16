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أسرار الصحف ليوم السبت 16 أيار 2020

16
MAY
2020
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البناء

خفايا

قالت مصادر على صلة بمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي إن قضية تحسين الميزان التجاري وعائداته سواء لجهة زيادة التصدير أو تخفيض الاستيراد تصطدم بالجواب السياسي الأميركي حول العلاقة اللبنانية السورية، حيث سورية معبر التجارة الأهم نحو الخليج والعراق وتخفيض فاتورة النفط يمرّ بتفاهم عراقي سوري لبناني لتشغيل أنبوب كركوك – طرابلس.

كواليس

توقفت مصادر أمميّة أمام تراجع الاهتمام الذي كانت تبديه الدول الكبرى لتفاصيل الأحداث اليومية الأمنية والسياسية في ساحات النزاع الإقليمية، خصوصاً اليمن وليبيا. وقالت إن نجاح مساعي التهدئة والتسويات يصبح شيئاً فشيئاً بيد القوى الإقليمية والمحلية حيث اللاعبون الكبار منشغلون ولا يهتمون كثيراً.

 

اللواء

همس

استبعد خبير مالي أي إمكانية لقروض من صندوق النقد، إذا لم يكن المصرف المركزي طرفاً فيها.

غمز

فُسّرت تغريدات زعيم تيّار مسيحي مناوئ للحكم بأنها رسالة مباشرة لحزب حليف، مهما حاول المعنيون التستر على هذه الشبهة.

لغز

اتضح من سير الملاحقات المالية الجارية، على غير مستوى، وفي أكثر من قطاع، أن «الحماية السياسية» لم تعد قائمة!

 

الجمهورية

بعث مرجع روحي بتوضيح لمرجع سياسي أعلن فيه تراجعه عن موقف أيد فيه موظفاً كبيراً.

قال نائب في تيار بارز إن بعض حلفاء التيار الذي ينتمي اليه متورط في ملف غير قانوني فتحه التيار ويتابعه الى النهاية.

لاحظت أوساط سياسية أن مرجعا سياسيا إستطاع استمالة وزيرة محسوبة على تيار بارز فتراجعت عن دعمه في ملف حساس.

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