بيان هام من الأمن العام!

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تعلن المديرية العامة للأمن العام عن المباشرة بتنظيم رحلات عودة طوعية لإجلاء العمال الأجانب الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلادهم وذلك بالتنسيق مع الإدارات والسفارات المعنية وفقاً لما يلي :



-اولاً:العمال الأجانب الذين سبق وتقدّموا بطلبات عودة طوعية لدى سفارات بلادهم. إعتبارا من تاريخ 20/05/2020 تبدأ عمليات الإجلاء للرعايا المصريين والأثيوبيين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، كما يجري التنسيق مع المعنيين لتأمين رحلات جوية إضافيّة للجنسيات الأخرى.



ثانياً : يطلب إلى أرباب العمل أو العمال الاجانب الراغبين بالمغادرة ولم يسجّلوا أسماءهم، وجوب مراجعة سفارات بلادهم للتسجيل على لوائح العودة تمهيداً لإيداعها المديرية العامة للأمن العام وإجراء المقتضى في مواعيد تحدد لاحقا.