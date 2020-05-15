وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور تكشف عن جديدها مع كورونا!

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال في بيان، أنه "تم تسجيل حالة واحدة مشتبه فيها اليوم، وأجريت الفحوص المخبرية اللازمة لها، وهي في الحجر المنزلي إلى حين صدور النتائج. وصدرت نتيجة الحالتين المشتبهتين اللتين سجلتا أمس وجاءت سلبية".

وأشارت إلى أن "عدد المصابين في القضاء ما زال 31 مصابا توزعوا على الشكل الآتي:

23 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 5 حالات محلية، وتماثل 6 مصابين إلى الشفاء بشكل تام".

وأكدت أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني تقوم بزيارات تفقدية للمحجورين والمصابين للاطلاع على مدى التزامهم الحجر أو العزل ومتابعة أوضاعهم الصحية والاجتماعية وملاحقة أي مخالفة بالطرق القانونية المرعية الإجراء".

ولفتت إلى أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، متمنية من "جميع الأهالي عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

ودعت "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة".

وذكرت الأهالي ب"ضرورة التزام قرار الإقفال التام من السادسة مساء حتى الخامسة من صباح الإثنين المقبل".