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بعد ظهورها في لبنان... بيانٌ رسميٌّ عن "الخنفساء السوداء"!

15
MAY
2020
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أشارت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، الى أن حشرة الـخنفساء السوداء Calisoma عادت وظهرت هذه السنة بأعداد كبيرة في عرسال وبعلبك ويمكن أن تنتشر في مناطق لبنانية اخرى".

وقالت نشرة الابحاث في بيانٍ، بأنه يعود تكاثر الحشرات الى توفر العوامل المناخية والغذائية خلال الاعوام الماضية. اما موجة الحر الذي يشهده لبنان بعد مرحلة من مناخ رطب ومعتدل ادى الى خروجها من الأرض بحثا عن مأوى لها وطعام.

وتذكر المصلحة المواطنين، بأن هذه حشرة هي غير ضارة، وتنصح بما يلي:
- عدم القضاء عليها في المناطق الزراعية لأنها مفيدة تتغذى على بعض الآفات الزراعية والحرجية.

- عدم لمسها لأن سوف تعض للدفاع عن نفسها -
إطفاء النور على الشرفات ومداخل المنازل والشوارع العامة في المناطق السكنية وإحكام إقفال الأبواب والمنافذ جيدا لأن هذه الحشرة تنجذب كثيرا" للضوء.
- يجاز إستخدام مبيدات الصحة العامة المرخصة من قبل وزارة الصحة في المناطق السكنية فقط في حال إستمرار تدفق الخنافس بأعداد كبيرة جدا" بالرغم من تطبيق الإرشادات المذكورة سابقا".

من جهته، أفاد رئيس مجلس الادارة ومدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بأن الخنفساء السوداء Calisoma التي ظهرت ليلاً في البقاع الشمالي إضافة الى حشرة Amara هما غير مؤذيتان ولا تتسببان بأي أضرار زراعية أو ضرر بالانسان وهي تنجذب الى الاضواء وقد شاهدناها العام المنصرم في نفس الوقت بسبب موجة الحر. لذا لا داع للهلع وهذه الحشرات تزول تدريجياً.

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