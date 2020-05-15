تجار الخلوي يناشدون فهمي السماح بالعمل لساعات

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ناشدت نقابة تجار الخلوي في لبنان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في بيان، السماح ل"التجار وبائعي بطاقات تعبئة الخطوط المسبقة الدفع فتح مؤسساتهم ومحالهم لبضع ساعات في النهار ليتمكنوا من توفير خدمة التواصل للمواطنين المحتاجين في هذه الظروف الصحية والمعيشية الصعبة الى هذه الخدمة اكثر من اي يوم مضى".

وأكد النقيب علي فتوني في تصريح "ان المراجعات الواردة الى النقابة واليه شخصيا من الباعة والمواطنين هي التي دفعته الى اطلاق هذه المناشدة الى الوزارة بشخص الوزير فهمي تحديدا الذي يسجل له تفهمه وتجاوبه مع كل ما يعود بالخير لمصلحة البلاد والعباد". واعدا بالتزام الباعة والموزعين العمل بالاجراءات الصحية وما تفرضه من تباعد وارتداء الكمامات، علما ان قطاع الخلوي يشكل الشريان الرئيسي للخزينة واقفاله يحرمها من هذا المورد الهام".