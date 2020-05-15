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ولادة قيصرية لامرأة مصابة بفيروس "كورونا" في مستشفى رفيق الحريري

15
MAY
2020
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أجرى فريق طبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي برئاسة رئيس دائرة الطب النسائي والولادة الدكتور ربيع شاهين، عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس "كورونا"، تحت إجراءات احترازية مشددة في غرفة عمليات طوارئ الكورونا، بالتعاون مع فريق طب الأطفال والطاقم الطبي والتمريضي في طوارئ الكورونا.

وكانت المريضة قد نقلت إلى المستشفى بعد أن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس عن طريق الفحوصات الروتينية المتبعة التي يتم إجراؤها قبل الولادة. وبحسب ما يؤكده الطبيب المراقب، إن "صحة المولود جيدة وقد أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة وتم وضعه بالعزل في قسم عناية الأطفال لحين التأكد من عدم إصابته بالكورونا. أما الأم فوضعها مستقر وقد نقلت إلى غرفة العزل داخل المستشفى لوضعها تحت المراقبة الطبية ومتابعة حالتها من قبل الفرق الطبية المختصة".

وذكر بيان للمستشفى الى ان "مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76897961".

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