هكذا رد الاعلامي جورج ياسمين على مروّجي الفيديو المجتزأ بحقه

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تعليقا على ترويج فيديو مجتزأ من احدى حلقاته، كتب الزميل جورج ياسمين على صفحته على فايسبوك ما يلي: الاحبة، يتم التداول على احد المواقع الكاذبة التافهة بكلام منسوب لي في احدى مقابلاتي في برنامج حوار اليوم، ويتم في الاطار عينه تعميمه عبر فيديو. لن اكرر واذكر ما قيل لئلا اعطي مصداقية للمنافقين ولست في معرض التبرير او الدفاع لان ما من هجوم او شائعة تهزني او تزعزع صورتي وتاريخي ومصداقيتي ووفائي.

لذا اقتضى توضيح الاتي : الفيديو خضع للمونتاج والاقتطاع والاجتزاء المكشوف والمفضوح في مقاطع عدة _ افهم ان البطالة تصيب شريحة واسعة لكن ليس ان يتم التعويض عنها بالسفالة والنذالة _ عرضت مع ضيفي لكل وجهات النظر المع والضد كما يراها مراقبون فتم عرض ما يراه الناس الان وبتذاكي سخيف وممجوج ونذل بشكل يوحي وكأن ما اقول هو وجهة نظر شخصية _ اكرر اني لست في موقع التبرير بل الشرح كيلا يتمادى المبتهجون بما يسمونه الانقلاب والقنبلة والقصف وما الى ذلك من تخيلات صبيانية واضغاث احلام وفي المقابل _ وهنا بيت القصيد عتبي كبير على جمهور احبه واتشرف بتضحياته وكرامته وعزته، ان ينساق بسذاجة وراء شريط ممنتج وينطلق بحملة لا طائل منها سوى انها تخدم الموقع الكاذب الساقط الذي عممها. انا بنيت حياتي على الشرف والوفاء والالتزام في وقت كانت ركاب ترتعش وقلوب ترتجف واشباه رجال يهربون مثل الارانب .

نحن لا نخون ولا نهون ولا نبدل تبديلا وتحديدا تحديدا تحديدا هنا اتحدث عن اهل الضاحية والجنوب والبقاع ابناء المقاومة الذين هم رداء شرف يغطي ارض الوطن مع جيشنا. هؤلاء الذين يجترون النذالة ويتقيأون العمالة فليبحثوا عن مجرورهم الذي اضاعوه وليعودوا اليه. ارجو ان اكون اوضحت ما يجب ومحبتي للشرفاء الانقياء وارجو ممن لديه الوقت ان يحضر الحلقة كاملة كاملة كاملة.... وما الكمال الا لله له المجد!