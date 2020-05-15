living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأب جلخ: إن نحن خرجنا من الأزمة الحاليَّة أكثر إنسانيَّة وأخوَّة، فكلّ الخسائر الأخرى تغدو هباء

15
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ، ولمناسبة عيد سيدة الزروع شفيعة الجامعة، أنّ احتفالنا في عيد الجامعة هذه السنة مختلف واستثنائيّ على أكثر من صعيد، لا سيما ان اللقاء يجري عبر الإنترنت، بسبب وباء كورونا.


الأب جلخ خلال كلمة ألقاها عبر وسائل التواصل الإجتماعي تحدث عن التغيير في طريقة أداء الجامعة الأنطونية لمعظم أعمالها، وفي مقدّمها التعليم. قائلا: لقد انتقلنا بشكل سريعٍ وقسريّ إلى التعليم عن بعد، لافتا الى ان كلّ الصعوبات والتحفُّظات والمخاوف التي أخَّرت إدخال التعليم العالي في لبنان جدّيّا عالم التعليم عن بعد، سقطَت أمام ضرورة استمرار التعليم في ظلّ الوَباء. واذ رأى أنَّ هذه التجربةَ تحتاج الى مزيد من التفكير والتقييم والتحسين، أضاف "لكنَّها سرَّعَت تطوّرا أساسيّا وحتميّا، جعلتنا امام عتبة حقبة جديدة في التعليم العالي، لا تخلو من تحدّيات ومخاطر في ظلّ الحالة الجامعيّة في لبنان".


وفي السياق عينه أعرب الأب جلخ عن أنّ الفرح بالعيد أصعب بكثير هذه السنة، في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يعيشها مجتمعنا، والتي أتت في سياق أزمة عالميّة ستترتَّب عليها تغيّرات عميقة وطويلة الأمد في حياة البشر. وقال:" كلّنا قلقون، كلُّنا متخوّفون، ومن الصعب تجاهل هذا الوضع، والاحتفال بالعيد كأنّ شيئا لم يكن".


وتحدث الاب جلخ عن إجراءات موجعة اتخذتها الدول والمؤسّسات، وعن فترة صعبة يعيشها اللبنانيون قوامها خسارة وظائف بالجملة، وتدهور القدرة الشرائيَّة، وذوبان الودائع والمدّخرات، وإقفال مؤسسَّات، وفقدان ضمانات. وأشار إلى انّ معظم هذه الضغوط والمشكلات تتخطّى قدرة أيّ مؤسَّسة على الصمود، مهما كانت مواردها ومدَّخراتها. لكنّ المواجهة ليست مسألة موارد مادّيّة وحسب؛ فخلال الأزمات الكبرى، لا تصمد إلّا المجتمعات والمؤسّسات التي تتمتّع بدرجات عالية من التضامن الداخليّ، داعيا الى أن يَمسك بعضنا بأيدي بعض، ونساعد الأكثر ضعفا بيننا، لنعبر العاصفة معا. وقد صرّح بأنّ الجامعة الأنطونية، وكأيّ مؤسسة أو عائلة، أمام تحدّ للحفاظ على مواردها الآخذة في التقلُّص، لا لتحتفظ بها أو تُفرّط فيها، بل لتؤمّن توزيعَها العادل والمستدام على أعضائها كافة، وعلى الجوهريّ من أعمالها.


وفي المقابل دعا رئيس الجامعة الحكومة الى أن تتحلّى بالحنكة والدراية لتحويل التحدّيات إلى فرص، لأن الأزمة فرصة لبناء اقتصاد مرتكز على الابتكار والتكنولوجيا والشفافيَّة، ولتشجيع الإنتاج المحلي، وهي بالتالي فُرصة ايضا للانتقال بإدارتنا إلى الزمن الرقميّ، الكفيل بإنهاء كثير من مظاهر الرَشوة والفساد واللاإنتاجيَّة الإداريَّة، وفرصة للانتقال بالعمل إلى مفهوم جديد، يُشجّع العمل من البيت، ويُقيّم النتائج لا ساعات الدوام والأوقات الضائعة في زَحمة السير. وقال:" فيما العالم مُقبل على مرحلة كساد، أو تباطؤ في النموّ في أفضل تقدير، لن نستطيع الاتّكال، كما في كلّ أزمة، على المساعدات والهبات، بل سنضطرّ للاتّكال على أنفسنا، لنخلُق فُرص عمل حقيقيَّة ومنتجة، واقتصادا مستداما".


الى ذلك عايد الأب جلخ عائلة الجامعة الأنطونيَّة، من الطلاب الى الأساتذة والموظفين والأهالي، وامناء الجامعة. وختم بالتوجه الى كل فرد من افراد الجامعة الأنطونية بالقول: " ليس المهمّ أن تُراكم المؤسَّسة السنوات، ولا أن تبقى قادرة على الحياة وحسب، المهمّ أن تَبنيَ نموذجا جديرا بالحياة. إن الجامعة تجهد اليوم لكي تكون جديرة بالاستمرار، ولتعبر الأزمةَ من دون أن تخسر شيئا من القيم الأساسيَّة التي تقوم عليها رسالتُها. وتابع، كي نكون جديرين بالاستمرار، علينا أن نتفادى التضحية بما له قيمة من أجل ما له سعر وحسب. فالأسعار ترتفع فجأة، كما هو حال كلّ السلع اليوم، أو تنهار فجأة كما حدث للرواتب بالعملة الوطنيَّة. أما ما هو قيمة، فقيمته منه وفيه.


خسائرنا كبيرة اليوم، وسوف نخسر ربّما بعد، ولكنّ الرأسمال الأساسيّ الذي لن نقبل أن نخسره هو إنسانيتنا. وإن نحن خرجنا من الأزمة الحاليَّة أكثر إنسانيَّة وأخوَّة، فكلّ الخسائر الأخرى تغدو هباء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout