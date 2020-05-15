سبع طائرات على متنها لبنانيون مغتربون تصل اليوم من هذه الدول

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تصل الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، اعتبارا من الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، 7 طائرات لشركة "طيران الشرق الأوسط" تنقل على متنها اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج وفقا للشروط التي كانت أعلنت عنها الشركة سابقا وضمن المرحلة الثالثة لخطة الإجلاء التي وضعتها الحكومة اللبنانية، إن لجهة التدابير والإجراءات الإحترازية الصحية او التقيد بضوابط الدخول الرسمية الى الأراضي اللبنانية.





وستصل الرحلات السبع اليوم تباعا كما هو مقرر: من فرانكفورت الخامسة بعد الظهر، تليها باريس الساعة السادسة مساء، ثم ميلانو السابعة مساء ومدريد الثامنة مساء ومن أكرا الحادية عشرة ليلا، على ان تصل طائرة من كينشاسا الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، والرحلة الأخيرة من لندن الأولى والنصف بعد منتصف الليل ايضا .





يذكر أن الرحلات المقررة اليوم هي من ضمن الرحلات التي ستسيرها شركة "الميدل إيست" من البلدان التي لا يتوفر فيها فحص PCR لمرض فيروس "كورونا" باستثناء رحلة مدريد حيث تطبق شروط إجراء هذا الفحص، مع العلم أن رحلات "الميدل ايست" من البلدان التي لا يتم فيها فحص PCR محددة في المرحلة الثالثة من خطة الإجلاء، أيام 15 ,17 ,19 ,21 و23 أيار الجاري .



وتجدر الإشارة الى أن رحلات فرنكفورت، باريس ولندن التي ستصل اليوم الى بيروت ستنقل على متنها بالإضافة الى الركاب من هذه الدول، ركابا آخرين من الذين انتقلوا إليها من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وجنوب أميركا .