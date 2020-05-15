توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة وبرصيده 14 سيارة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة سيارات من نوع: "هيونداي I 10"، "كيا بيكانتو" وفان "H1"، ضمن محافظة البقاع.

على الأثر، كثف مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية اجراءاته العملانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصل الى معرفة هوية الرأس المدبر لهذه العمليات.

بتاريخ 8/5/2020 وفي محلة الدلهمية - زحلة، تمكن عناصر هذا المكتب من توقيفه، ويدعى:

م. ع. (مواليد عام 1979، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة 14 سيارة من الأنواع المذكورة من عدة مناطق في البقاع الغربي والاوسط وبيعها وتصريفها الى سوريا.

وقد اعترف بنقل 30 سيارة مسروقة من محافظتي بيروت وجبل لبنان الى سوريا عبر بلدة القصر لصالح عصابات سرقة السيارات.

كما تبين انه من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بموجب 8 ملاحقات عدلية بجرم سرقة سيارات.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.