وزير الصحّة يتكلّم عن تخفيف الاجراءات

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شدد وزير الصحة حمد حسن، بعد اجتماع المجلس الصحي الاعلى، على اننا نحتاج الى تعاون مجتمعي لنمرّ الى مسار العودة الى الحياة الطبيعية بحذر ودقة، مؤكدا ضرورة تفعيل دور الاجهزة الصحية وغير الصحية.



واعتبر حسن أن "المغترب اللبناني واع وكانت هناك حالتان استثنائيتان ويجب عدم ظلم باقي المغتربين"، مشددا على ضرورة تفعيل التوعية وعلى أن المغترب اللبناني والمقيم اللبناني جسم واحد ومسؤوليتنا مشتركة لحماية مجتمعنا.



وقال: وضعنا خطة لعودة المغتربين على 3 مراحل وبعد تسجيل حالات محصورة في مناطق جغرافية معينة رفعنا نسبة الفحوصات للمخالطين ولمن لديهم التهابات ومن لديهم نسبة تخالط عالية.



وتمنى حسن على الجميع "التجاوب مع كل ارشادات وتعليمات الحكومة ووزارة الصحة لان المشهد الكارثي المخيف الذي رأيناه في بعض الدول يجب أن نعمل جميعا على عدم حصوله في لبنان."