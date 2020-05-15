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وديع كنعان: ٧ مليار دعم للقطاع السياحي

15
MAY
2020
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في سياق نموذج العمل الجديد للقطاع السياحي الذي يطوره وديع كنعان، رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يبرز حل واقعي قد يخفف من  اعباء اجتياز المرحلة الراهنة على العاملين في القطاع السياحي.
 
ويأتي طرح كنعان كالآتي: لطالما دعمت وزارة السياحة الأنشطة السياحية الداخلية والمهرجانات وقامت بأنشطة مختلفة للتسويق من خلال تخصيص مبالغ ضمن موازنتها.
 
 ففي موازنة ٢٠٢٠، رصدت الوزارة المبالغ الآتية: ١ مليار و٧٥٥ مليون (معارض ومهرجانات) ، ١ مليار (وفود ومؤتمرات)، ٤ مليار و٤٩٩ مليون (علاقات عامة)، ٣.٦ مليون (إعلانات)، ٩.٣ مليون (مطبوعات)، ١٨ مليون (أعياد وتمثيل).
 
بناء على ما تقدّم، يتخطى المجموع ٧ مليار ليرة لبنانية مفروزة لأنشطة لا يمكن ان تتحقق في هذه السنة، بسبب الوضع الصحي الناتج عن فيروس كورونا.
 
وبالتالي، فإن تحويل ٧ مليار من دعم المهرجانات وأنشطة أخرى لدعم الموظفين في القطاع السياحي الذين فقدوا وظائفهم والذين يستحيل على رب العمل دفع رواتبهم، وفق آلية قانونية عادلة تضعها وزارة السياحة، يشكل حلًا يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على أطراف القطاع عامةً، ويجسّد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
علماً ان عدم صرف هذه المبالغ  هذه السن، لا يراكمها للسنة المقبلة. ما يعني ان القطاع السياحي لم يستفد مما أتاحه له القانون ضمن الموازنة العامة.
 
تبقى لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مساحة عمل لأطراف القطاع كافة دون استثناء ويبقى العمل دائماً نحو تطوير القطاع بمؤسساته وأفراده.
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