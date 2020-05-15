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بالفيديو - أسراب من الحشرات والصراصير تجتاح هذه البلدة اللبنانية!

15
MAY
2020
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس الخميس، مقاطع فيديو تظهر اجتياح أعدد كبيرة من الحشرات والصراصير لبلدة عرسال اللبنانية الواقعة على الحدود بين لبنان وسوريا.
 
وقامت السلطات المحلية بالتحرك ورش المبيدات بعد تفاقم أعدادها ما يهدد سلامة المواطنين وصحتهم.
 
وعلق مدير مركز الارشاد الزراعي في البقاع خالد ياغي أنه "لا داعي للخوف أو الهلع، فالحشرة التي ظهرت هي ذاتها الحشرة التي ظهرت في العام المنصرم، وهي تعيش تحت التراب في الشتاء وتخرج في الصيف في مناطق سكنية وهي غير سامة ومفيدة للزراعة".
 
وأوضح أن " المبيدات الحشرية لا تؤثر في الكالوسوما قد تقوم بتخديرها وشلها مُدة بسيطة ولكن من دون جدوى، لذا لا داعي لمكافحتها وهدر الوقت والمال".
 
وأظهرت مقاطع الفيديو أسراب كبيرة من الحشرات في البلدة البقاعية القريبة من الحدود اللبنانية السورية.
 
 
 
 
 
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