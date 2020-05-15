أسرار الصحف ليوم الجمعة 15 أيار 2020

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البناء

خفايا

يدور تجاذب خفيّ حول دور القضاء في ملف سعر الصرف، خصوصاً مع بلوغه مرحلة الكشف عن قيام مصرف لبنان بتكليف بعض الصرافين بشكل رسمي بشراء الدولار لحسابه وهو ما يتسبّب برفع سعر الصرف، فيما حجة مصرف لبنان أن هذه مسؤولية ضمن صلاحيته التقديرية والنيابة العامة المالية تعتبر ذلك جرماً جزائياً يعرّض الأمن الاقتصادي والاجتماعي للخطر.

كواليس

قال مسؤول أممي إن لبنان إذا استطاع تحقيق تهدئة داخلية وتنظيم قواعد الاشتباك السياسي بعزل التفاوض مع صندوق النقد الدولي عن التجاذب السياسي فسيكون لديه فرصة الحصول على أفضل الشروط وبما لا يختلف عن خطة الحكومة إلا ببعض الأمور التقنية التي لا تمسّ ذوي الدخل المحدود ولا سيادة الدولة على أصولها وموجوداتها.

الجمهورية

نقل عن رئيس حزب معارض تريثه ليقول كلمته في ورقة هامة بعدما سبقه الى المعارضة الموالون.

تساءل مرجع كبير اذا كان هناك قرار بفتح الملفات على الطريقة الكيدية فإن ذلك سيعقد الامور أكثر فأكثر.

تعرّض رئيس كتلة نيابية لمساءلة من قيادة حزبه على خلفية موقف أدلى به أخيراً.

اللواء

همس

لم تصلح «ذات البين» بعد بين مسؤول كبير ومسؤول نقدي رفيع، على الرغم من المحاولات، التي بُذلت!

غمز

تُركز إطلالات حزبية في الأسبوعين الجاريين، على التصدّي السياسي والإعلامي، لما تعتبره الأوساط الحزبية، خططاً مناوئة على هامش مساعدات الصندوق.

لغز

تساءل مرجع قانوني عن الخلفية التي تجعل وزيرة ناشطة تستند إلى قانون 1958، في ما خصّ مرسومين للتشكيلات القضائية، مع العلم أن هذا القانون عدّل؟!