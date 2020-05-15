عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 أيار 2020

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الأخبار

72 عاماً على النكبة: فلسطين عصيّة على الاقتلاع

‫وفد مصرف لبنان «يطعن» الحكومة امام صندوق النقد: التلاعب بالليرة: من يغطي سلامة؟

‫لا خطط جاهزة للحجر القسري على العائدين: الاقفال إلى ما بعد الاثنين؟

‫محافظ بيروت: خلاف دياب وعودة مستمر

البناء

تراجع ضغط كورونا…والأحد تقييم الإجراءات…ورئيس الجمهورية مرتاح للمناخ الدوليّ

“القوميّ” للتمسّك بالمقاومة في ذكرى اغتصاب فلسطين…ومثقفون عرب يخاطبون موسكو

تمويل صينيّ للكهرباء… وملفات قضائيّة مفتوحة… وحب الله لـ “البناء”: لوقف التهريب

الديار

نجاح «التعبئة» ومطاردات على الحدود... الأزمة النقدية والكهرباء على «السكة» ؟

حزب الله «يعبد الطريق» ولا يضغط على دياب لرفع مستوى التنسيق مع دمشق

البخاري «معجب» باداء «عين التينة» ومستاء من نوايا «السراي» « الكيدية»

اللواء

القضاء يوقف حمدان.. ودياب يطالب سلامة بضخ الدولار!

التفشي الوبائي يهدّد بتمديد الإقفال.. وحزب الله يخرج باسيل وفرنجية من سباق الرئاسة

الجمهورية

إقفال كوروني وإشتباك كهربائي

فرنجية لـ الجمهورية: عون يستهدفني منذ انتخابه