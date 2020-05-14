حمدان: الإصابة بوباء الكورونا ليس عيباً

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توجه العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون الى أهالي بلدته شحيم بالبيان التالي:

في ظل هذه الأيام الصعبة والاوضاع المستجدة خاصة في بلدة شحيم نؤكد أن الإصابة بوباء الكورونا ليس عيباً، ونحن قد حذرنا دائماً بالالتزام بالعزل المنزلي وليس فقط الاكتفاء بالحجر الصحي والتقيد بتعليمات الوقاية واستعمال وسائل التعقيم المفيدة جداً في هذه الظروف.

الان نشدد أيضاً الالتزام التام بالعزل الضروري جداً في بيوتكم وعدم إقامة التجمعات في ساحات شحيم وتلالها لنهزم انتشار هذا الوباء، وليتقي الله هؤلاء الأغبياء والخبثاء بعدم نشر الإشاعات والإيحاء أن الإصابة بالكورونا هو شر مستطير وعيب عوضاً من الكف عن الكلام الكثير والانتقال الى الفعل من أجل شحيم وأبنائها.

أتقدم بكل المحبة والاحترام والتقدير الى رئيس بلدية شحيم وأعضائها جميعاً والى سعادة نوابها الذي نقدّر جهودهم اليوم ويسجّل لهم وقوفهم معاً في المواجهة كما جميع قطاعات الدفاع المدني في كافة الجمعيات والصليب الأحمر وشباب الحراك الشعبي واللجان وروابط العائلات وكافة أهالي شحيم الكرام الذين يقومون بواجبهم الإنساني والتكافل الاجتماعي والتكاتف والتضامن المهم والضروري في هذه المرحلة العصيبة.