٣ اصابات جديدة بكورونا في هذه البلدة!

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اصدرت خلية الازمة التابعة للفريق الطبي في بلدية شحيم تقريرا اليوم جاء فيه:"عدد الإصابات حتى ساعة صدور هذا التقرير هو 3 وتوجه لإجراء اكثر من مئة فحص PCR يوم غد الجمعة.



- تنتظر اللجنة نتائج ل 4 حالات مخالطة مع المصابين (تاريخ اجراء الفحص اليوم الخميس 14 أيار 2020) علما أنه لم يسجل عليهم أية عوارض حتى الان.



- عدد العائلات المحجورة كإجراء إحترازي هو 43 عائلة.



هذا وسوف يقوم فريق من مستشفى الحريري بالتعاون مع خلية الازمة في بلدية شحيم غدا الجمعة 15 أيار 2020 إبتداء من الساعة التاسعة صباحا بإجراء فحوصات PCR لمخالطي المصابين من عائلات إلى عاملين في محال تجارية وبنوك لحصر المصابين المحتملين.



إضافة لذلك، نرجو من جميع من خالط المصابين ويرغب بإجراء الفحص للاطمئنان على صحته في حال اختلط مع المصابين خلال فترة ال 10 أيام الماضية الإتصال على الأرقام989552 /76 -740770 03 -015167 03 .



انطلاقا مما تقدم، تشدد بلدية شحيم - خلية الازمة، على ضرورة التزام منازلكم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى ونتمنى عليكم عدم الاختلاط والتزاور حتى نستطيع سوياً التغلب على الوباء وتضييق دائرة الإنتشار".